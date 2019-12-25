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25 декабря 2019, 12:19



Исполняющего обязанности прокурора Норильска задержали по подозрению во взятке.

По указанию прокурора края он отстранён от исполнения служебных обязанностей. Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры.

Просмотров:954 По сообщению прокуратуры Красноярского края проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска Хаважа-Бауди Гутаева. Он подозревается в получении взятки.По указанию прокурора края он отстранён от исполнения служебных обязанностей.Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры.