Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42062

25 декабря 2019, 12:47



Роструд объяснил, как будут оплачивать отдых в новогодние каникулы.

При окладе праздничные дни не являются основанием для снижения зарплаты. При сдельной оплате труда за нерабочие праздничные дни, в которые люди не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты определяются коллективным договором, соглашениями или трудовым договором.

Просмотров:242 Как рассказали в Роструде, гарантии по сохранению оплаты труда применяются в зависимости от того, какая у работодателя система оплаты.При окладе праздничные дни не являются основанием для снижения зарплаты. При сдельной оплате труда за нерабочие праздничные дни, в которые люди не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты определяются коллективным договором, соглашениями или трудовым договором.