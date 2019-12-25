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25 декабря 2019, 13:31

Сроки оказания медицинской помощи снижаются, перечень льготных лекарств расширяется.


На заседании правительства края утвердили изменения в территориальной программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи в регионе на 2020-2022 годы, сообщается на официальном краевом портале. Со следующего года снизятся сроки ожидания медпомощи, перечень льготных лекарств дополнится.
Изменены сроки ожидания медицинской помощи. Консультацию врачей-специалистов при подозрении на онкологическое заболевание должны назначить в течение 3 рабочих дней (ранее - 5 рабочих дней). Ожидание направления на компьютерную томографию (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансную томографию и ангиографии в поликлиниках не должно превышать 14 рабочих дней (ранее – 30 дней).
Провести диагностические инструментальные и лабораторные исследования при подозрении на онкологическое заболевание должны не позже 7 рабочих дней (ранее – 14 дней). Срок ожидания специализированной медпомощи, в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, составляет не более 14 рабочих дней (ранее – 30 дней) со дня выдачи направления на госпитализацию; для пациентов с онкологическими заболеваниями – не более 7 рабочих дней (ранее – 14 дней) с момента гистологической верификации или установления предварительного диагноза заболевания (состояния).
Кроме того, перечень льготных лекарств, отпускаемых бесплатно или с 50% скидкой, увеличится на 22 наименования (с 640 до 662), в том числе для лечения онкогематологии, заболеваний органов дыхания, системных заболеваний.
Также планируется включить в программу пациентов после перенесённого приступа острого мозгового кровообращения, чтобы обеспечить их бесплатными льготными лекарствами.
Пациентам после перенесённого инфаркта миокарда продолжат предоставлять лекарства в течение первых 12 месяцев.
В программе сохранены все действующие гарантии по оказанию медпомощи и лекарственному обеспечению, а также все гарантии медработникам региона. На 2020 год в реестр медицинских организаций, работающих в сфере ОМС, включены 208 лечебных учреждений, включая частные. Общее количество организаций осталось прежним.
В 2020 году на реализацию программы будет выделено 71,2 млрд рублей, в 2021 году – 71,9 млрд рублей, в 2022 году – 75 млрд рублей.

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