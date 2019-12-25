Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42064

25 декабря 2019, 14:02



КЦСОН стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России», а его специалист Елена Оболонская – обладателем знака «Отличник качества».

К рассмотрению представлялось проведение индивидуальных и групповых занятий по адаптивной физической культуре. Благодаря этой услуге пожилые люди и инвалиды за период пребывания в Комплексном центре в максимально возможной степени восстанавливают повреждённые болезнью или травмой функции организма. Есть немало примеров, когда пациенты, попадая в учреждение на носилках, по завершении реабилитации уходили из него без посторонней помощи. Немало слов благодарности за свою профессиональную деятельность услышала инструктор по лечебной физкультуре Елена Оболонская. И вот теперь она стала обладателем почётного знака «Отличник качества». Как утверждает номинант, столь значимый результат – это труд всего коллектива. Ведь организаторы конкурса оценивали не только конкретную услугу, но и процессы управления деятельностью в учреждении в целом: организационную структуру, производственный контроль, трудовые и материально-технические ресурсы, охрану труда и многие другие аспекты. Всего на конкурс было представлено более тридцати различных документов, включая технологические карты, политику в области качества и безопасности предоставления услуг, что позволило доказать соответствие представляемых КЦСОН услуг современным требованиям к качеству. Фото с официального сайте КЦСОН

Просмотров:229 Впервые за свою почти двадцатилетнюю историю учреждение решило попробовать свои силы во Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России» в номинации «Услуги для населения», и эта попытка увенчалась успехом. Пройдя отборочный тур на региональном уровне, технологические разработки КЦСОН попали на всероссийский финал. Там их высоко оценили специалисты Совета по качеству, который возглавляет руководитель Росстандарта.К рассмотрению представлялось проведение индивидуальных и групповых занятий по адаптивной физической культуре. Благодаря этой услуге пожилые люди и инвалиды за период пребывания в Комплексном центре в максимально возможной степени восстанавливают повреждённые болезнью или травмой функции организма. Есть немало примеров, когда пациенты, попадая в учреждение на носилках, по завершении реабилитации уходили из него без посторонней помощи. Немало слов благодарности за свою профессиональную деятельность услышала инструктор по лечебной физкультуре Елена Оболонская. И вот теперь она стала обладателем почётного знака «Отличник качества».Как утверждает номинант, столь значимый результат – это труд всего коллектива. Ведь организаторы конкурса оценивали не только конкретную услугу, но и процессы управления деятельностью в учреждении в целом: организационную структуру, производственный контроль, трудовые и материально-технические ресурсы, охрану труда и многие другие аспекты.Всего на конкурс было представлено более тридцати различных документов, включая технологические карты, политику в области качества и безопасности предоставления услуг, что позволило доказать соответствие представляемых КЦСОН услуг современным требованиям к качеству.Фото с официального сайте КЦСОН