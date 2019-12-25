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25 декабря 2019, 14:16



Игрок МФК «Норильский никель» Руслан Кудзиев - лучший бомбардир европейского клубного мини-футбола сезона 2018-2019 годов.

Кудзиев перешёл в стан норильчан осенью 2018 года из новосибирского «Сибиряка». Последние два сезона он становился лучшим бомбардиром Суперлиги. В текущем чемпионате России Кудзиев в 15 матчах забил 13 мячей и в списке снайперов идёт на втором месте. Фото mfcnornik.ru

Просмотров:210 На специальный приз «Золотая бутса», учреждённый порталом Futsalplanet.com, претендовали 260 мини-футболистов из 50 национальных европейских чемпионатов. На счету 24-летнего нападающего «Норильского никеля» и сборной России 49 голов: коэффициент 1,8 и 88,2 очка в итоговом протоколе.Кудзиев перешёл в стан норильчан осенью 2018 года из новосибирского «Сибиряка». Последние два сезона он становился лучшим бомбардиром Суперлиги. В текущем чемпионате России Кудзиев в 15 матчах забил 13 мячей и в списке снайперов идёт на втором месте.Фото mfcnornik.ru