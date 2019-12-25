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25 декабря 2019, 15:29



Вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» совершил жёсткую посадку с опрокидыванием на бок в Красноярском крае.

Для ликвидации последствий на место приземления отправились 15 человек, пять единиц техники, из них от МЧС России - три человека, одна единица техники. «При взлёте Ми-8 попал в снежный вихрь и совершил жёсткую посадку на территории аэропорта Байкит, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта», - сообщили в МЧС. Число пострадавших увеличилось с трёх до шести человек. Всего на борту, по данным МЧС, был 21 пассажир и три члена экипажа. В экстренных службах в свою очередь уточнили, что на борту находились вахтовики-нефтяники. Среди пострадавших - командир экипажа и два пассажира. Возгорания и жертв на месте посадки вертолёта нет, сообщил источник. Байкит находится в 500 км от райцентра Туры Красноярского края, около 1 тыс. км от Красноярска. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Просмотров:240 «В 12.45 (8.45 мск) поступила информация о вынужденной посадке вертолёта Ми-8 (с опрокидыванием на бок) авиакомпании «КрасАвиа» в районе населённого пункта Байкит. Информация уточняется», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Красноярскому краю.Для ликвидации последствий на место приземления отправились 15 человек, пять единиц техники, из них от МЧС России - три человека, одна единица техники.«При взлёте Ми-8 попал в снежный вихрь и совершил жёсткую посадку на территории аэропорта Байкит, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта», - сообщили в МЧС.Число пострадавших увеличилось с трёх до шести человек. Всего на борту, по данным МЧС, был 21 пассажир и три члена экипажа.В экстренных службах в свою очередь уточнили, что на борту находились вахтовики-нефтяники. Среди пострадавших - командир экипажа и два пассажира. Возгорания и жертв на месте посадки вертолёта нет, сообщил источник.Байкит находится в 500 км от райцентра Туры Красноярского края, около 1 тыс. км от Красноярска.Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю