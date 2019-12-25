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25 декабря 2019, 15:32



За год через мобильную приемную губернатора обратилось за помощью более тысячи жителей Красноярского края.

В результате за год через мобильную приёмную за помощью к главе региона обратились 1113 жителей края. Из них на личном приёме у специалистов побывали 527 граждан, бесплатную юридическую консультацию получил 341 человек, принято 249 письменных обращений. Большинство обращений (38,1%) касалось вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. На втором месте - социальная сфера (29,4%). Кроме того, актуальными являются вопросы ремонта и содержания дорог. Отметим, что значительная часть обращений, принятых мобильной приёмной губернатора, содержат вопросы, касающиеся решения проблем конкретного человека. В частности, семье из Манского района помогли приобрести многофункциональную кровать для инвалида первой группы. Кроме этого, граждан интересует и решение социально значимых проблем. Например, житель села Нижняя Есауловка Манского района обратился с просьбой решить проблемы с отоплением в детском саду «Тополёк». В дошкольном учреждении в итоге полностью заменили систему отопления. Отметим, что такой формат встреч позволяет лучше понять проблему, быстрее реагировать на обращения граждан, оперативно оказывать консультативную помощь.

Просмотров:193 С начала 2019 года мобильной приёмной губернатора совершено 14 выездов в муниципальные образования края, сообщается на официальном портале края. У жителей Сосновоборска, Зеленогорска, Железногорска, Лесосибирска, Назарова, Бородино, а также Манского, Большемуртинского, Саянского, Партизанского, Ермаковского, Краснотуранского, Туруханского и Кежемского районов была возможность напрямую обратиться со своими вопросами. Помимо этого, за помощью в города базирования приёмной обращались люди из 21 близлежащей территории.В результате за год через мобильную приёмную за помощью к главе региона обратились 1113 жителей края. Из них на личном приёме у специалистов побывали 527 граждан, бесплатную юридическую консультацию получил 341 человек, принято 249 письменных обращений.Большинство обращений (38,1%) касалось вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. На втором месте - социальная сфера (29,4%). Кроме того, актуальными являются вопросы ремонта и содержания дорог.Отметим, что значительная часть обращений, принятых мобильной приёмной губернатора, содержат вопросы, касающиеся решения проблем конкретного человека. В частности, семье из Манского района помогли приобрести многофункциональную кровать для инвалида первой группы.Кроме этого, граждан интересует и решение социально значимых проблем. Например, житель села Нижняя Есауловка Манского района обратился с просьбой решить проблемы с отоплением в детском саду «Тополёк». В дошкольном учреждении в итоге полностью заменили систему отопления.Отметим, что такой формат встреч позволяет лучше понять проблему, быстрее реагировать на обращения граждан, оперативно оказывать консультативную помощь.