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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:17 Роструд будет вести мониторинг реализации мероприятий по переходу к электронной трудовой книжке.
17:50 «Норникель» объявил победителей конкурса социальных проектов 2019 года.
17:37 Количество пострадавших при аварийной посадке вертолёта на севере края увеличилось до 15.
16:58 В Талнахе в районе домов № 26 и 28 по улице Бауманской запущена система термостабилизации грунтов для предотвращения растепления и сохранения зданий.
16:40 Дом № 4 на улице Таймырской в Талнахе стал трёхтысячным, где были проведены ремонтные работы из средств Фонда капитальных ремонтов.
16:39 В четыре раза по сравнению с прошлым годом вырос в 2019 году объём капитальных ремонтов в Норильске.
16:24 В Норильске перед судом предстанут трое обвиняемых в краже кабеля на сумму более 330 тысяч рублей.
15:32 За год через мобильную приемную губернатора обратилось за помощью более тысячи жителей Красноярского края.
15:29 Вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» совершил жёсткую посадку с опрокидыванием на бок в Красноярском крае.
14:16 Игрок МФК «Норильский никель» Руслан Кудзиев - лучший бомбардир европейского клубного мини-футбола сезона 2018-2019 годов.
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