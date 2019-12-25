Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42068

25 декабря 2019, 16:24



В Норильске перед судом предстанут трое обвиняемых в краже кабеля на сумму более 330 тысяч рублей.

В дежурную часть полиции поступило заявление от директора одного из предприятий по факту хищения силового медного кабеля. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что с января по февраль трое мужчин 1971, 1981 и 1982 г. р. с помощью инструментов срезали 250 метров кабеля общей стоимостью более 330 тысяч рублей. Они делали это, находясь в одном из гаражных боксов, расположенном в промышленной зоне Талнаха. В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Следователями ОМВД России по г. Норильску в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Просмотров:640 В Красноярском крае полицейские направили в суд уголовное дело в отношении троих обвиняемых в краже кабеля на сумму более 300 тысяч рублей.В дежурную часть полиции поступило заявление от директора одного из предприятий по факту хищения силового медного кабеля. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что с января по февраль трое мужчин 1971, 1981 и 1982 г. р. с помощью инструментов срезали 250 метров кабеля общей стоимостью более 330 тысяч рублей. Они делали это, находясь в одном из гаражных боксов, расположенном в промышленной зоне Талнаха. В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны.Следователями ОМВД России по г. Норильску в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.