Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42069

25 декабря 2019, 16:39



В четыре раза по сравнению с прошлым годом вырос в 2019 году объём капитальных ремонтов в Норильске.

По словам специалистов, планы по ремонтам были несколько выше, чем сумели освоить, однако выполненные 92% заявленного объёма на фоне общего роста выглядят более чем внушительно по сравнению с предыдущими показателями. До конца года должны быть сданы 86 объектов, последние из которых в настоящий момент находятся фактически в стадии завершения, подрядчики устраняют мелкие недочёты. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:189 В эти дни министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев принял объекты капитального ремонта, на которых велись работы в течение этого года. Существенный рост выполненных объёмов, по словам руководителя ведомства, можно считать рывком в отрасли. Достигнуть его удалось за счёт целого ряда административных решений и общего понимания важности общей задачи всеми участниками процесса - регионального фонда, управляющих компаний, органов местного самоуправления.По словам специалистов, планы по ремонтам были несколько выше, чем сумели освоить, однако выполненные 92% заявленного объёма на фоне общего роста выглядят более чем внушительно по сравнению с предыдущими показателями. До конца года должны быть сданы 86 объектов, последние из которых в настоящий момент находятся фактически в стадии завершения, подрядчики устраняют мелкие недочёты.Фото Владимира Макушкина