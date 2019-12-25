Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42070

25 декабря 2019, 16:40



Дом № 4 на улице Таймырской в Талнахе стал трёхтысячным, где были проведены ремонтные работы из средств Фонда капитальных ремонтов.

Фото Владимира Макушкина

Просмотров:193 Речь о капремонтах по всему Красноярскому краю - с начала реализации программы в 2014 году. Именно благодаря этой программе в пятиэтажном доме, построенном в 1971 году, заменили кровлю с использованием новых современных материалов. Кроме того, при участии управляющей компании здесь отремонтировали подъезды с монтажом здесь новой электропроводки, освещения и почтовые ящиков, с заменой части инженерных коммуникаций. По словам жильцов, работы провели не только качественно и без задержек, но и без всяких неудобств для жильцов - аккуратно и тихо.Фото Владимира Макушкина