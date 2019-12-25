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25 декабря 2019, 16:58



В Талнахе в районе домов № 26 и 28 по улице Бауманской запущена система термостабилизации грунтов для предотвращения растепления и сохранения зданий.

Монтаж системы был выполнен не только для сохранения домов на Бауманской, но и в качестве эксперимента для дальнейшего включения в новое четырёхстороннее соглашение о реконструкции коммунальных систем Норильска. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:188 Дома на Бауманской были занесены в реестр особо наблюдаемых из-за растепления грунтов. Как заверил представителей краевого ведомства начальник участка «Фундаментстройаркос» Иван Глухов, работы проведены успешно, системы проморозки грунтов установлены и запущены. Комплекс представляет собой систему технологических трубопроводов, связанных между собой сварными соединениями и подведённых к конденсаторному блоку для охлаждения за счёт естественных температур. Хладреагент в системе переходит из жидкого в газообразное состояние, за счёт чего отводит тепло от свай и несущих конструкций.Монтаж системы был выполнен не только для сохранения домов на Бауманской, но и в качестве эксперимента для дальнейшего включения в новое четырёхстороннее соглашение о реконструкции коммунальных систем Норильска.Фото Владимира Макушкина