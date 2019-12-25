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25 декабря 2019, 17:37



Количество пострадавших при аварийной посадке вертолёта на севере края увеличилось до 15.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, а после этого отпустили на амбулаторное лечение. Госпитализация потребовалась лишь двум пассажирам и пилоту. «У всех пациентов диагностируют травмы средней тяжести, жизнеугрожающих состояний у людей нет», — заверили представители минздрава. Напомним, вертолёт Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» должен был довезти 21 пассажира из Байкита на Юрубченское месторождение. При взлёте он попал в снежный вихрь и совершил жёсткую посадку. У воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта. Следователи уже разбираются в обстоятельствах происшествия, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Просмотров:184 При жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в аэропорту села Байкит пострадали 15 человек, сообщает newslab.ru со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Красноярского края.Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, а после этого отпустили на амбулаторное лечение. Госпитализация потребовалась лишь двум пассажирам и пилоту.«У всех пациентов диагностируют травмы средней тяжести, жизнеугрожающих состояний у людей нет», — заверили представители минздрава.Напомним, вертолёт Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» должен был довезти 21 пассажира из Байкита на Юрубченское месторождение. При взлёте он попал в снежный вихрь и совершил жёсткую посадку. У воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта. Следователи уже разбираются в обстоятельствах происшествия, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю