Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42073

25 декабря 2019, 17:50



«Норникель» объявил победителей конкурса социальных проектов 2019 года.

Инициативы победителей конкурса поражают идеями и масштабами, отмечают организаторы: от мини-теплиц до центров мониторинга природных ресурсов, от кулинарной лаборатории до ремесленных мастерских, от благоустройства дворов до создания современных и функциональных общественных пространств, от шахматных клубов до академий цифровых технологий, от иммерсивных детских спектаклей до городских фестивалей и т. д. «Конкуренция среди участников очень высокая, интересные идеи и качественные заявки, — отметила директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко. — Экспертный совет взвешивал социальный и экономический эффект от реализации каждого проекта, наличие партнёров и волонтёров, перспективы устойчивости проектов». Список победителей опубликован на сайте www.nornickel.ru в разделе «Устойчивое развитие» — «Общество» — «Мир новых возможностей», а также на онлайн-платформе http://nncharity.ru/.

Просмотров:183 Компания «Норникель» поддержит 114 общественно полезных инициатив из Норильска и Таймыра, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области, Читы и Газимуро-Заводского района Забайкальского края. Грантовый фонд этого года составил 150,9 миллиона рублей, что на 26,5 миллиона больше, чем в 2018 году. Проекты будут реализованы в 2020–2021 годах.Инициативы победителей конкурса поражают идеями и масштабами, отмечают организаторы: от мини-теплиц до центров мониторинга природных ресурсов, от кулинарной лаборатории до ремесленных мастерских, от благоустройства дворов до создания современных и функциональных общественных пространств, от шахматных клубов до академий цифровых технологий, от иммерсивных детских спектаклей до городских фестивалей и т. д.«Конкуренция среди участников очень высокая, интересные идеи и качественные заявки, — отметила директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко. — Экспертный совет взвешивал социальный и экономический эффект от реализации каждого проекта, наличие партнёров и волонтёров, перспективы устойчивости проектов».Список победителей опубликован на сайте www.nornickel.ru в разделе «Устойчивое развитие» — «Общество» — «Мир новых возможностей», а также на онлайн-платформе http://nncharity.ru/.