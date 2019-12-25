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25 декабря 2019, 18:17



Роструд будет вести мониторинг реализации мероприятий по переходу к электронной трудовой книжке.

Роструд во взаимодействии с органами государственной власти в регионах будет вести мониторинг реализации работодателями мероприятий по переходу к формированию информации о трудовой деятельности и трудовом стаже работника в электронном виде. Соответствующее решение было принято по итогам видеоселекторного совещания с органами исполнительной власти регионов по вопросу введения электронной трудовой книжки, которое провёл заместитель министра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов. В совещании также принял участие начальник управления надзора, контроля и проектов в сферах занятости населения, социальной защиты и государственных гарантий Роструда Дмитрий Францев. В связи с тем, что до 1 июля следующего года работодатели должны будут проинформировать каждого работника в письменной форме о возможности сделать выбор: оставить бумажную трудовую книжку или перейти на её электронный формат, он обозначил необходимость организации информирования работодателей о ведении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. «Важно, чтобы каждый работник знал требования трудового законодательства, свои права и обязанности», – отметил Дмитрий Францев. В свою очередь работникам предстоит до 31 декабря 2020 года определиться со своим выбором и подать письменное заявление работодателю. Как отметил замминистра Всеволод Вуколов, вопрос разъяснительной работы очень важен. «Закон предусматривает, что работодатели должны проинформировать каждого сотрудника о возможном выборе и предложить ему варианты. Чтобы граждане относились к этому как к новому формату защиты трудовых прав, который предлагает государство», – подчеркнул он.

Просмотров:169 С 1 января 2020 года вступают в силу два федеральных закона, в соответствии с которыми устанавливается возможность ведения информации о трудовой деятельности в электронном виде. Также вводится обязанность работодателей представлять эти сведения в информационную систему Пенсионного фонда России.Роструд во взаимодействии с органами государственной власти в регионах будет вести мониторинг реализации работодателями мероприятий по переходу к формированию информации о трудовой деятельности и трудовом стаже работника в электронном виде. Соответствующее решение было принято по итогам видеоселекторного совещания с органами исполнительной власти регионов по вопросу введения электронной трудовой книжки, которое провёл заместитель министра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов.В совещании также принял участие начальник управления надзора, контроля и проектов в сферах занятости населения, социальной защиты и государственных гарантий Роструда Дмитрий Францев. В связи с тем, что до 1 июля следующего года работодатели должны будут проинформировать каждого работника в письменной форме о возможности сделать выбор: оставить бумажную трудовую книжку или перейти на её электронный формат, он обозначил необходимость организации информирования работодателей о ведении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. «Важно, чтобы каждый работник знал требования трудового законодательства, свои права и обязанности», – отметил Дмитрий Францев. В свою очередь работникам предстоит до 31 декабря 2020 года определиться со своим выбором и подать письменное заявление работодателю.Как отметил замминистра Всеволод Вуколов, вопрос разъяснительной работы очень важен. «Закон предусматривает, что работодатели должны проинформировать каждого сотрудника о возможном выборе и предложить ему варианты. Чтобы граждане относились к этому как к новому формату защиты трудовых прав, который предлагает государство», – подчеркнул он.