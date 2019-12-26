Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42075

26 декабря 2019, 11:32



В АРН пройдёт стратегическая сессия по проектам развития территорий Красных Камней и базы отдыха «Оль-Гуль».

Напомним, в конце ноября под кураторством Екатерины Брюхановой норильчане, среди которых представители разных сообществ, обозначили наиболее привлекательные для внутреннего и внешнего туризма локации на Красных Камнях, разработали маршруты для дальнейшей сертификации, утвердили местоположение будущего визит-центра и провели зонирование территории. До этого на стратегической сессии, которая была посвящена развитию «Оль-Гуля», жители делились идеями о том, как сделать базу отдыха комфортной и востребованной круглогодично. В пятницу Екатерина Брюханова представит две концепции развития территорий, сформированные на основе предложений горожан. К обсуждению может присоединиться любой желающий. Для этого следует зарегистрироваться по ссылке arnorilsk.timepad.ru/event/1223531/. Как отмечают в АРН, итогом встречи станет выбор объектов для разработки проектно-сметной документации в 2020 году и дальнейшего участия в федеральных программах по привлечению финансирования.

Просмотров:161 Завтра, 27 декабря в 18.00, на Кухне городских идей Агентства развития Норильска эксперт в области создания и продвижения туристических объектов Екатерина Брюханова представит концепции развития двух наиболее популярных природных мест отдыха горожан.Напомним, в конце ноября под кураторством Екатерины Брюхановой норильчане, среди которых представители разных сообществ, обозначили наиболее привлекательные для внутреннего и внешнего туризма локации на Красных Камнях, разработали маршруты для дальнейшей сертификации, утвердили местоположение будущего визит-центра и провели зонирование территории. До этого на стратегической сессии, которая была посвящена развитию «Оль-Гуля», жители делились идеями о том, как сделать базу отдыха комфортной и востребованной круглогодично.В пятницу Екатерина Брюханова представит две концепции развития территорий, сформированные на основе предложений горожан. К обсуждению может присоединиться любой желающий. Для этого следует зарегистрироваться по ссылке arnorilsk.timepad.ru/event/1223531/.Как отмечают в АРН, итогом встречи станет выбор объектов для разработки проектно-сметной документации в 2020 году и дальнейшего участия в федеральных программах по привлечению финансирования.