Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42076

26 декабря 2019, 12:36



МФК «Норильский никель» сыграет в четвертьфинале Кубка России с «КПРФ».

Начало встречи в 23.30 (время норильское). Также прямая трансляция матча будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube. Напомним, что «КПРФ» – серебряный призёр прошлого розыгрыша российской Суперлиги, а также участник предстоящего Финала четырёх Лиги чемпионов. В остальных четвертьфинальных парах встретятся: «Тюмень» - «Ухта» (первый матч – 5:1), «Новая генерация» - «Газпром-Югра» (1:4), «Оргхим» - «Газпром Бурение» (3:0). Фото mfc-kprf.ru

Просмотров:160 Ответный матч 1/4 финала Кубка России сезона 2019/2020 между «Норильским никелем» и «КПРФ» состоится завтра, 27 декабря, в подмосковном Климовске. Первая игра в Норильске завершилась со счётом 3:2 в пользу москвичей.Начало встречи в 23.30 (время норильское). Также прямая трансляция матча будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube.Напомним, что «КПРФ» – серебряный призёр прошлого розыгрыша российской Суперлиги, а также участник предстоящего Финала четырёх Лиги чемпионов.В остальных четвертьфинальных парах встретятся: «Тюмень» - «Ухта» (первый матч – 5:1), «Новая генерация» - «Газпром-Югра» (1:4), «Оргхим» - «Газпром Бурение» (3:0).Фото mfc-kprf.ru