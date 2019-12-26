Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42077

26 декабря 2019, 12:55



Лучший подарок на Новый год для женщины - это правильно выбранная шуба.

Запрещено приобретение, хранение, использование, транспортировка и продажа меховых изделий без КИЗ или с нанесёнными знаками в нарушение установленного порядка. В обязательном порядке маркируют одежду из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов натурального меха. Эти требования касаются всех предметов одежды из натурального меха, поступающих в продажу на территории Евразийского союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). Эти требования не распространяются на перчатки, рукавицы и митенки, головные уборы, спортивную одежду, обувь с натуральным мехом, также сюда попадают предметы одежды, где мех выполняет функцию отделки, - оторочка карманов, опушка капюшона, отвороты, воротники, манжеты. Контрольные идентификационные знаки бывают: вшивные, клеевые, накладные (навесные). Запрещается использовать КИЗ повторно, отсоединять и нарушать его целостность. Для отечественной продукции КИЗы - зелёного цвета, для импортной - красные. Каждой шубе или дублёнке присваивается уникальный номер, который содержится на микросхеме (чипе). Номер КИЗа можно проверить на сайте российской налоговой службы: nalog.ru. После его ввода покупатель узнаёт вид меха, бренд, в какой стране и на каком предприятии сшили меховое изделие. Также прочитать код можно с помощью любого QR-считывателя, установленного на мобильное устройство. Налоговая служба разработала бесплатное приложение «Проверка товаров», которое работает на платформе iOS и Android. Чтобы проверить подлинность товара, нужно просто отсканировать цифровой код. Если обнаружено несоответствие сведений о товаре или другие нарушения маркировки меховых изделий, то необходимо об этом сообщить в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске по адресу: ул. Комсомольская д. 31а, 5-й этаж, или по телефону 8 (3919) 469083. Также обращение можно оставить на официальном интернет-сайте управления http://24.rospotrebnadzor.ru/ в разделе «Приём обращений граждан, общественных объединений и других юридических лиц». Продавцы, торгующие немаркированными шубами или меховыми изделиями с маркировкой, не соответствующей требованиям законодательства, привлекаются к административной ответственности за продажу товара без маркировки. Такой товар подлежит конфискации.

Просмотров:161 Специалисты территориального отдела Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске напоминают, что по всей России введена обязательная маркировка контрольными идентификационными знаками (КИЗ) изделий из натурального меха. Деятельность эта регламентируется Постановлением правительства РФ № 787 о введении маркировки товаров КИЗ по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха».Запрещено приобретение, хранение, использование, транспортировка и продажа меховых изделий без КИЗ или с нанесёнными знаками в нарушение установленного порядка. В обязательном порядке маркируют одежду из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов натурального меха. Эти требования касаются всех предметов одежды из натурального меха, поступающих в продажу на территории Евразийского союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).Эти требования не распространяются на перчатки, рукавицы и митенки, головные уборы, спортивную одежду, обувь с натуральным мехом, также сюда попадают предметы одежды, где мех выполняет функцию отделки, - оторочка карманов, опушка капюшона, отвороты, воротники, манжеты.Контрольные идентификационные знаки бывают: вшивные, клеевые, накладные (навесные). Запрещается использовать КИЗ повторно, отсоединять и нарушать его целостность. Для отечественной продукции КИЗы - зелёного цвета, для импортной - красные. Каждой шубе или дублёнке присваивается уникальный номер, который содержится на микросхеме (чипе). Номер КИЗа можно проверить на сайте российской налоговой службы: nalog.ru. После его ввода покупатель узнаёт вид меха, бренд, в какой стране и на каком предприятии сшили меховое изделие. Также прочитать код можно с помощью любого QR-считывателя, установленного на мобильное устройство. Налоговая служба разработала бесплатное приложение «Проверка товаров», которое работает на платформе iOS и Android. Чтобы проверить подлинность товара, нужно просто отсканировать цифровой код.Если обнаружено несоответствие сведений о товаре или другие нарушения маркировки меховых изделий, то необходимо об этом сообщить в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске по адресу: ул. Комсомольская д. 31а, 5-й этаж, или по телефону 8 (3919) 469083.Также обращение можно оставить на официальном интернет-сайте управления http://24.rospotrebnadzor.ru/ в разделе «Приём обращений граждан, общественных объединений и других юридических лиц».Продавцы, торгующие немаркированными шубами или меховыми изделиями с маркировкой, не соответствующей требованиям законодательства, привлекаются к административной ответственности за продажу товара без маркировки. Такой товар подлежит конфискации.