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26 декабря 2019, 13:07



Голикова назвала тревожной ситуацию с медицинскими кадрами.

«К сожалению, тревожной остаётся ситуация с кадрами. За 2019 год в медицинские организации пришли свыше девяти тысяч медицинских работников, в том числе пять тысяч врачей. Однако одновременно столько же врачей ушли из системы по возрасту, личным мотивам и ряду других причин», — сообщила она. По словам Голиковой, для решения этой проблемы дополнительно к уже предусмотренным в национальных проектах мерам предлагается привлечь врачей частной медицины, которых в настоящее время более 86 тысяч, для работы с наиболее уязвимыми категориями граждан, в том числе пожилыми людьми. «Такой проект стартует в 2020 году», — сказала она.

Просмотров:147 Ситуация с медицинскими кадрами в стране остаётся тревожной, за год в отрасль было привлечено свыше девяти тысяч медработников, но по различным причинам столько же ушли из системы, сказала вице-премьер Татьяна Голикова на совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, передаёт РИА «Новости».«К сожалению, тревожной остаётся ситуация с кадрами. За 2019 год в медицинские организации пришли свыше девяти тысяч медицинских работников, в том числе пять тысяч врачей. Однако одновременно столько же врачей ушли из системы по возрасту, личным мотивам и ряду других причин», — сообщила она.По словам Голиковой, для решения этой проблемы дополнительно к уже предусмотренным в национальных проектах мерам предлагается привлечь врачей частной медицины, которых в настоящее время более 86 тысяч, для работы с наиболее уязвимыми категориями граждан, в том числе пожилыми людьми.«Такой проект стартует в 2020 году», — сказала она.