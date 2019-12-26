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26 декабря 2019, 13:16

Красноярская ёлка стала самой высокой и самой дорогой в России и Евразии.


Высота новогодней красавицы - с 20-этажный дом, целых 55 метров, а диаметр основания – 20 метров. Украшает её 60 тысяч светодиодов. Главное новогоднее дерево установили на острове Татышев. Ёлка-великан собрана из 65 тонн железа, более четырёх тонн веток и пяти тонн иллюминации. Красноярску это великолепие обошлось в 61,8 миллиона рублей: 51,1 миллиона стоит само дерево, в 10,7 миллиона обошлось световое оборудование и разработка светодинамических сценариев.
Рейтинг ёлок по высоте выглядит следующим образом: в Екатеринбурге - 50 метров; Махачкале - 40 метров; Казани - 35 метров; в Барнауле и Туле - по 32 метра; Калининграде - 30,5 метра; Уфе и Перми - 30 метров; во Владивостоке и Тюмени по 28 метров; в Москве - 27 метров. Стоит добавить, что в Москве и Уфе ёлки живые.

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    Список новостей

 26 декабря 2019 
18:05   Сегодня театр открыл новогодний марафон. «Снежную королеву» зрители увидят более 30 раз. 17:45   В 2020 году должны быть утверждены новые школьные стандарты.
17:25   Никотиновые леденцы и жвачки запретят законом. Работа над документом начнётся уже в январе, сообщил сенатор Андрей Клишас. 17:22   В Музее Норильска открылась семейная новогодняя выставка.
17:20   Правительство утвердило новый порядок госрегистрации автомобилей. 17:05   Молодая женщина лишилась 380 тысяч рублей по одной из распространённых мошеннических схем.
16:48   В чемпионате Норильска по мини-футболу определился лидер. Уверенное первое место занимает «Ремонтник». 16:48   Сегодня начался плановый ремонт магистрального коллектора на Богдана Хмельницкого.
16:01   Норильский предприниматель оштрафован за просрочку, а также за отсутствие овоскопов для проверки яиц и термометров в холодильниках. 16:00   Скорректирован график выплат пенсий через почту в новогодние праздники.
14:58   Суд арестовал на два месяца и.о. прокурора Норильска, подозреваемого в коррупции. 13:16   Красноярская ёлка стала самой высокой и самой дорогой в России и Евразии.
13:07   Голикова назвала тревожной ситуацию с медицинскими кадрами. 12:55   Лучший подарок на Новый год для женщины - это правильно выбранная шуба.
12:36   МФК «Норильский никель» сыграет в четвертьфинале Кубка России с «КПРФ». 11:32   В АРН пройдёт стратегическая сессия по проектам развития территорий Красных Камней и базы отдыха «Оль-Гуль».

 25 декабря 2019 
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17:37   Количество пострадавших при аварийной посадке вертолёта на севере края увеличилось до 15. 16:58   В Талнахе в районе домов № 26 и 28 по улице Бауманской запущена система термостабилизации грунтов для предотвращения растепления и сохранения зданий.
16:40   Дом № 4 на улице Таймырской в Талнахе стал трёхтысячным, где были проведены ремонтные работы из средств Фонда капитальных ремонтов. 16:39   В четыре раза по сравнению с прошлым годом вырос в 2019 году объём капитальных ремонтов в Норильске.
16:24   В Норильске перед судом предстанут трое обвиняемых в краже кабеля на сумму более 330 тысяч рублей. 15:32   За год через мобильную приемную губернатора обратилось за помощью более тысячи жителей Красноярского края.
15:29   Вертолет Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» совершил жёсткую посадку с опрокидыванием на бок в Красноярском крае. 14:16   Игрок МФК «Норильский никель» Руслан Кудзиев - лучший бомбардир европейского клубного мини-футбола сезона 2018-2019 годов.
14:02   КЦСОН стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России», а его специалист Елена Оболонская – обладателем знака «Отличник качества». 13:31   Сроки оказания медицинской помощи снижаются, перечень льготных лекарств расширяется.
12:47   Роструд объяснил, как будут оплачивать отдых в новогодние каникулы. 12:19   Исполняющего обязанности прокурора Норильска задержали по подозрению во взятке.

 24 декабря 2019 
18:26   Сегодня представители администрации, депутаты и сотрудники «Жилкомсервиса» оценили текущее состояние дома на Московской, 14. 18:17   Полиция перекрыла канал поставки синтетических наркотиков, виновный получил 10 лет лишения свободы.
17:40   Вниманию опекунов и приёмных родителей несовершеннолетних! 17:39   Сегодня в Норильск с рабочим визитом прибыл министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев.
17:27   Опекуны инвалидов должны представить отчёт о хранении имущества недееспособного гражданина до 1 февраля. 17:01   В МЧС призвали россиян соблюдать пожарную безопасность в новогодние праздники.
17:00   Муниципальная управляющая компания «ЖКС» оказывает метрологические услуги по поверке квартирных счётчиков. 16:59   Сезон капитальных ремонтов в Норильске подошёл к концу, однако вопросы у жителей остались. Что делать в случае конфликтных ситуаций, поясняют специалисты Фонда капитальных ремонтов.
16:47   КЭФ-2020 примет до шести тысяч участников. 16:28   Новогодняя «Подарошная» в разгаре. Сделай подарок родным и помоги детям.
16:00   Тёплое, вечнозелёное, свободное. Таким после реконструкции предстанет многофункциональное общественное пространство на Ленинском пр., 1. 15:48   Водитель автомобиля, виновный в гибели человека, приговорён к лишению свободы.
14:46   Замеры и тесты пройдены. «Великое арктическое приключение» @great_arctic_adventure вместе с Андреем Андреевым и Евгенией Хохловой совсем скоро начнётся. 14:43   Новую сказку в школе № 8 посвятили Новому году и предстоящему юбилею «Норникеля».
13:00   Оформить заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям можно и через интернет. 12:50   Популярной участницей конкурса на самую красивую девочку страны стала школьница из Норильска.
12:40   Специалисты Роспотребнадзора Красноярского края рассказали, как выбрать натуральную красную икру. 12:38   Жители Красноярского края на этой неделе увидят последнее в году солнечное затмение.
11:46   Александр Усс рассказал журналистам о развитии края и итогах уходящего года. 11:43   Дед Мороз и Снегурочка в индустриальном институте поздравили ребят с наступающим Новым годом.




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