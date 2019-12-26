Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42079

26 декабря 2019, 13:16



Красноярская ёлка стала самой высокой и самой дорогой в России и Евразии.

Рейтинг ёлок по высоте выглядит следующим образом: в Екатеринбурге - 50 метров; Махачкале - 40 метров; Казани - 35 метров; в Барнауле и Туле - по 32 метра; Калининграде - 30,5 метра; Уфе и Перми - 30 метров; во Владивостоке и Тюмени по 28 метров; в Москве - 27 метров. Стоит добавить, что в Москве и Уфе ёлки живые.

Просмотров:190 Высота новогодней красавицы - с 20-этажный дом, целых 55 метров, а диаметр основания – 20 метров. Украшает её 60 тысяч светодиодов. Главное новогоднее дерево установили на острове Татышев. Ёлка-великан собрана из 65 тонн железа, более четырёх тонн веток и пяти тонн иллюминации. Красноярску это великолепие обошлось в 61,8 миллиона рублей: 51,1 миллиона стоит само дерево, в 10,7 миллиона обошлось световое оборудование и разработка светодинамических сценариев.Рейтинг ёлок по высоте выглядит следующим образом: в Екатеринбурге - 50 метров; Махачкале - 40 метров; Казани - 35 метров; в Барнауле и Туле - по 32 метра; Калининграде - 30,5 метра; Уфе и Перми - 30 метров; во Владивостоке и Тюмени по 28 метров; в Москве - 27 метров. Стоит добавить, что в Москве и Уфе ёлки живые.