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26 декабря 2019, 14:58



Суд арестовал на два месяца и.о. прокурора Норильска, подозреваемого в коррупции.

«Суд принял решение избрать меру пресечения Гутаеву - содержание под стражей сроком на 2 месяца, с 25 декабря 2019 года по 23 февраля 2020 года», - сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:217 В Норильском городском суде 25 декабря прошло заседание по избранию меры пресечения исполняющему обязанности прокурора города Хаважу Гутаеву, подозреваемому в получении взятки.«Суд принял решение избрать меру пресечения Гутаеву - содержание под стражей сроком на 2 месяца, с 25 декабря 2019 года по 23 февраля 2020 года», - сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.Фото Владимира Макушкина