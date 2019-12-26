Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42081

26 декабря 2019, 16:00



Скорректирован график выплат пенсий через почту в новогодние праздники.

В почтовых отделениях, в которых понедельник - выходной день: 3 января - за 3, 4, 5 января; 4 января - за 6 и 7 января; с 8 января – по обычному графику. Банки профинансируют в соответствии с графиком перечисления средств 21 января.

Просмотров:146 С 3 по 9 января 2020 года в почтовых отделениях Норильска, в которых понедельник - рабочий день, получить пенсию можно 3 января - за 3 января; 4 января - за 4 и 5 января; 6 января - за 6 и 7 января; с 8 января - в соответствии с графиком выплаты и режимом работы отделения почтовой связи.В почтовых отделениях, в которых понедельник - выходной день: 3 января - за 3, 4, 5 января; 4 января - за 6 и 7 января; с 8 января – по обычному графику.Банки профинансируют в соответствии с графиком перечисления средств 21 января.