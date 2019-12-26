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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:05 Сегодня театр открыл новогодний марафон. «Снежную королеву» зрители увидят более 30 раз.
17:45 В 2020 году должны быть утверждены новые школьные стандарты.
17:25 Никотиновые леденцы и жвачки запретят законом. Работа над документом начнётся уже в январе, сообщил сенатор Андрей Клишас.
17:22 В Музее Норильска открылась семейная новогодняя выставка.
17:20 Правительство утвердило новый порядок госрегистрации автомобилей.
17:05 Молодая женщина лишилась 380 тысяч рублей по одной из распространённых мошеннических схем.
16:48 В чемпионате Норильска по мини-футболу определился лидер. Уверенное первое место занимает «Ремонтник».
16:48 Сегодня начался плановый ремонт магистрального коллектора на Богдана Хмельницкого.
16:01 Норильский предприниматель оштрафован за просрочку, а также за отсутствие овоскопов для проверки яиц и термометров в холодильниках.
16:00 Скорректирован график выплат пенсий через почту в новогодние праздники.
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