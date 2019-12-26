Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42082

26 декабря 2019, 16:01



Норильский предприниматель оштрафован за просрочку, а также за отсутствие овоскопов для проверки яиц и термометров в холодильниках.

«В ходе проверки снято с реализации 16 партий продукции общим весом 12,8 килограмма. За выявленные нарушения индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности по ст. 6.3, ст. 6.4, ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в виде административных штрафов в общей сумме 31 500 рублей, - сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю на своём сайте. - Выдано предписание об устранении выявленных нарушений с установленным сроком исполнения».

Просмотров:145 Норильский отдел Роспотребнадзора планово проверил магазины «Норильчанка» на Ленинский пр., 3, и «Путораны» на ул. Нансена, 4. Инспекторы обнаружили на прилавках просроченные колбасы, молочную продукцию и кондитерские изделия. Кроме этого, отсутствовали овоскопы - приборы для определения качества яиц путём их просвечивания, а также термометры в холодильных камерах для хранения продуктов.«В ходе проверки снято с реализации 16 партий продукции общим весом 12,8 килограмма. За выявленные нарушения индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности по ст. 6.3, ст. 6.4, ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в виде административных штрафов в общей сумме 31 500 рублей, - сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю на своём сайте. - Выдано предписание об устранении выявленных нарушений с установленным сроком исполнения».