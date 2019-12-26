Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42083

26 декабря 2019, 16:48



Сегодня начался плановый ремонт магистрального коллектора на Богдана Хмельницкого.

- На первом этапе ремонтных работ здесь заменят трубопровод Т-1, затем работы переместятся на трубопровод Т-2, – говорит Валерий Шевцов, начальник производственно-технического отдела МУП «КОС». – Для проведения работ будет перекрыта чётная часть улицы Богдана Хмельницкого от улицы 50 лет Октября до перекрёстка с Севастопольской. Временные сети вынесут на поверхность. Просим жителей с пониманием отнестись к переключению с одного трубопровода на другой и временным перебоям с водой. Закончить работы на коллекторе, расположенном в начале улицы Богдана Хмельницкого, планируется до 31 марта 2020 года. - Обращаю внимание автомобилистов и пешеходов на эти временные неудобства и прошу учитывать их при проезде по чётной стороне Богдана Хмельницкого. Информация о закрытии этого участка дороги транслируется на справке-автомат 400-700, - пояснил Олег Бурулёв, начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства. Стоит добавить, что буквально на днях были завершены работы на коллекторе, который расположен на улице Московской, между перекрёстками Талнахская - Московская и Лауреатов - Московская. Движение транспорта возобновлено в привычном режиме. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:126 На участке, который расположен между перекрёстками Богдана Хмельницкого – 50 лет Октября и Богдана Хмельницкого – Севастопольская, в коллекторе будет выполнен плановый ремонт трубопровода протяжённостью порядка 200 метров.- На первом этапе ремонтных работ здесь заменят трубопровод Т-1, затем работы переместятся на трубопровод Т-2, – говорит Валерий Шевцов, начальник производственно-технического отдела МУП «КОС». – Для проведения работ будет перекрыта чётная часть улицы Богдана Хмельницкого от улицы 50 лет Октября до перекрёстка с Севастопольской. Временные сети вынесут на поверхность. Просим жителей с пониманием отнестись к переключению с одного трубопровода на другой и временным перебоям с водой.Закончить работы на коллекторе, расположенном в начале улицы Богдана Хмельницкого, планируется до 31 марта 2020 года.- Обращаю внимание автомобилистов и пешеходов на эти временные неудобства и прошу учитывать их при проезде по чётной стороне Богдана Хмельницкого. Информация о закрытии этого участка дороги транслируется на справке-автомат 400-700, - пояснил Олег Бурулёв, начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства.Стоит добавить, что буквально на днях были завершены работы на коллекторе, который расположен на улице Московской, между перекрёстками Талнахская - Московская и Лауреатов - Московская. Движение транспорта возобновлено в привычном режиме.Фото Владимира Макушкина