Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42084

26 декабря 2019, 16:48



В чемпионате Норильска по мини-футболу определился лидер. Уверенное первое место занимает «Ремонтник».

В минувшем туре, заключительном в первом круге, команда «Норильскникельремонта» - «Ремонтник» в упорной борьбе со счётом 2:0 одолела ближайшего преследователя - «Медный завод», чем обеспечила себе первое место в турнирной таблице. Таким образом, у ремонтников после семи игр 19 набранных очков – шесть побед и одна ничья. На второй строчке по-прежнему остаётся «Медный завод» - 13 очков, следом идут «Океан» и «Надежда» (по 11 очков), «Норильский никель-М» и «Мотор» (по 10 очков), «Строитель» (6 очков). Замыкает турнирную таблицу «Арктика», потерпевшая семь поражений кряду. Впереди у команд ещё встречи второго круга - они стартуют в следующем году. Завершится сезон в апреле - мае. Во второй по значимости лиге – первенстве, которое проводится параллельно с Первой лигой, участвуют 14 команд. Там сильнейших выявят в один круг. После четырёх туров лидируют сразу пять дружин, набравших по девять очков: «Таймыргеофизика», «Спартак», «Механик», «Эверест» и «Кайеркан». Напомним, что действующим чемпионом и обладателем Кубка Норильска является «Ремонтник». Серебро прошлого сезона досталось «Надежде», бронза – «Норильскому никелю-М». Лучшим бомбардиром стал игрок «Ремонтника» Наил Гусейнов, который, к слову, возглавляет список снайперов и в нынешнем розыгрыше.

Просмотров:111 В минувшем туре, заключительном в первом круге, команда «Норильскникельремонта» - «Ремонтник» в упорной борьбе со счётом 2:0 одолела ближайшего преследователя - «Медный завод», чем обеспечила себе первое место в турнирной таблице. Таким образом, у ремонтников после семи игр 19 набранных очков – шесть побед и одна ничья. На второй строчке по-прежнему остаётся «Медный завод» - 13 очков, следом идут «Океан» и «Надежда» (по 11 очков), «Норильский никель-М» и «Мотор» (по 10 очков), «Строитель» (6 очков). Замыкает турнирную таблицу «Арктика», потерпевшая семь поражений кряду. Впереди у команд ещё встречи второго круга - они стартуют в следующем году. Завершится сезон в апреле - мае.Во второй по значимости лиге – первенстве, которое проводится параллельно с Первой лигой, участвуют 14 команд. Там сильнейших выявят в один круг. После четырёх туров лидируют сразу пять дружин, набравших по девять очков: «Таймыргеофизика», «Спартак», «Механик», «Эверест» и «Кайеркан».Напомним, что действующим чемпионом и обладателем Кубка Норильска является «Ремонтник». Серебро прошлого сезона досталось «Надежде», бронза – «Норильскому никелю-М». Лучшим бомбардиром стал игрок «Ремонтника» Наил Гусейнов, который, к слову, возглавляет список снайперов и в нынешнем розыгрыше.