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26 декабря 2019, 17:05



Молодая женщина лишилась 380 тысяч рублей по одной из распространённых мошеннических схем.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. В настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника. «Сотрудники полиции напоминают: чтобы не попасться на уловки мошенников, не совершайте действия, на которые вам указывает неизвестное лицо. Цель злоумышленников — под любым предлогом убедить человека перечислить им деньги. Мошенники знают, что легче всего получить информацию у запуганной жертвы и успешно этим пользуются. Поэтому чаще всего аферисты представляются сотрудниками банка, которые звонят для того, чтобы сообщить о якобы подозрительной попытке списания средств со счета», - добавили в полиции. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:131 Накануне 35-летней жительнице Снежногорска позвонил мужчина, который представился специалистом службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытались похитить с её банковской карты деньги. Чтобы предотвратить хищение, необходимо немедленно перевести все деньги на номера сотовых операторов, указанные сотрудником банка. Женщина поверила, что разговаривает со специалистом банка и, сняв со своего счёта более 380 тысяч рублей, перевела их злоумышленнику, сообщили в пресс-службе отдела МВД России по г. Норильску.По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. В настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника.«Сотрудники полиции напоминают: чтобы не попасться на уловки мошенников, не совершайте действия, на которые вам указывает неизвестное лицо. Цель злоумышленников — под любым предлогом убедить человека перечислить им деньги. Мошенники знают, что легче всего получить информацию у запуганной жертвы и успешно этим пользуются. Поэтому чаще всего аферисты представляются сотрудниками банка, которые звонят для того, чтобы сообщить о якобы подозрительной попытке списания средств со счета», - добавили в полиции.Фото Владимира Макушкина