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26 декабря 2019, 17:20



Правительство утвердило новый порядок госрегистрации автомобилей.

Как сообщает «Парламентская газета», документом утверждены новые Правила государственной регистрации транспортных средств, которые вступят в силу одновременно с Законом «О государственной регистрации транспортных средств» 1 января 2020 года. Как следует из документа, выдавать номера смогут не все автодилеры — для этого им нужно получить статус специализированной организации и состоять в специальном реестре МВД. У таких организаций в штате должен быть квалифицированный сотрудник, который осматривает авто и проверяет документы и владельца. Результаты компания передаёт в регистрационное подразделение ГИБДД через портал госуслуг. После проверки ведомство примет решение о допуске автомобиля к движению, а сотрудник компании получит СТС (свидетельство о регистрации) и номера для передачи автовладельцу. Максимальная стоимость услуги составит 500 рублей. Нововведения также коснутся номеров: вводятся понятия государственного регистрационного номера (ГРН — сочетания букв и цифр) и государственного регистрационного знака (ГРЗ — это железная пластина, на которой печатается ГРН). При этом присвоение ГРН будет производиться в соответствии с цифровым кодом региона, где зарегистрирован автовладелец. В случае продажи автомобиля номер можно будет в течение года сохранять за собой для установки на другое авто, после этого он перейдёт в резерв. Транзитные номера останутся для случаев, когда машина снимается с учёта в России, чтобы её можно было переправить за границу для продажи иностранному гражданину или юрлицу. Кроме того, запрещается регистрировать машины на граждан младше 16 лет. Принадлежащие им авто нужно зарегистрировать за одним из родителей или опекунов. С шести месяцев до года увеличен срок, в который можно регистрировать в ГИБДД автомобиль, временно ввезённый из другой страны. Установлен особый порядок регистрации заводских прототипов новых моделей, проходящих испытания на дорогах общего пользования перед выходом на рынок. Нововведения позволят повысить качество и эффективность регулирования сферы допуска автомобилей к эксплуатации и участию в дорожном движении, снизить уровень аварийности и максимально исключить из оборота машины с криминальным прошлым, считают в кабмине. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:122 С 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль и получить номера прямо в автосалоне, а записать машину на лиц младше 16 лет будет запрещено. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.Как сообщает «Парламентская газета», документом утверждены новые Правила государственной регистрации транспортных средств, которые вступят в силу одновременно с Законом «О государственной регистрации транспортных средств» 1 января 2020 года.Как следует из документа, выдавать номера смогут не все автодилеры — для этого им нужно получить статус специализированной организации и состоять в специальном реестре МВД. У таких организаций в штате должен быть квалифицированный сотрудник, который осматривает авто и проверяет документы и владельца. Результаты компания передаёт в регистрационное подразделение ГИБДД через портал госуслуг.После проверки ведомство примет решение о допуске автомобиля к движению, а сотрудник компании получит СТС (свидетельство о регистрации) и номера для передачи автовладельцу. Максимальная стоимость услуги составит 500 рублей.Нововведения также коснутся номеров: вводятся понятия государственного регистрационного номера (ГРН — сочетания букв и цифр) и государственного регистрационного знака (ГРЗ — это железная пластина, на которой печатается ГРН). При этом присвоение ГРН будет производиться в соответствии с цифровым кодом региона, где зарегистрирован автовладелец.В случае продажи автомобиля номер можно будет в течение года сохранять за собой для установки на другое авто, после этого он перейдёт в резерв. Транзитные номера останутся для случаев, когда машина снимается с учёта в России, чтобы её можно было переправить за границу для продажи иностранному гражданину или юрлицу.Кроме того, запрещается регистрировать машины на граждан младше 16 лет. Принадлежащие им авто нужно зарегистрировать за одним из родителей или опекунов.С шести месяцев до года увеличен срок, в который можно регистрировать в ГИБДД автомобиль, временно ввезённый из другой страны. Установлен особый порядок регистрации заводских прототипов новых моделей, проходящих испытания на дорогах общего пользования перед выходом на рынок.Нововведения позволят повысить качество и эффективность регулирования сферы допуска автомобилей к эксплуатации и участию в дорожном движении, снизить уровень аварийности и максимально исключить из оборота машины с криминальным прошлым, считают в кабмине.Фото Дениса Кожевникова