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26 декабря 2019, 17:22



В Музее Норильска открылась семейная новогодняя выставка.

Спецкор газеты «Заполярная правда» Ирина Даниленко, которая любит украшать ёлку подарками друзей, предоставила сувениры ручной работы от известной дудинской художницы Людмилы Гесслер, искусствоведа Анны Вараксиной, а ещё - Виктории Турдагиной, дочери знаменитого нганасанского художника Мотюмяку Турдагина. Есть и игрушки для ёлки, сделанные ребятами из 8-й школы имени Германа Титова для космонавтов «Звёздного городка». Новогоднюю выставку украшали и самодельные сувениры, привезённые из зарубежных путешествий театрально-музыкальной семьёй Натальи Павловой и Рината Гафурова. Руководитель детского фольклорного ансамбля «Казачок» Валерия Диденко не только поделилась любимыми игрушками и фотографиями, но и пришла со своими воспитанниками, поздравив гостей выставки колядками, народными песнями и забавными сценками с любимыми праздниками матушки-зимы. А Эдита Кучкина, норильчанка с 1950-х годов, принесла с собой новогоднюю открытку, которую хранит со времён Великой Отечественной войны. Все экспонаты выставлены в сияющих витринах на фоне новогодних снимков норильских фотографов. Гости, рассказав свои личные новогодние истории, поблагодарили организаторов за прекрасную идею выставки, добрую семейную атмосферу события, вернувшего норильчанам лучшие воспоминания детства. Выставка будет открыта для семейного просмотра до конца новогодних каникул. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:124 Свои любимые ёлочные игрушки и сувениры для гостеприимного музейного дома предоставили известные норильчане. Здесь можно увидеть и фотографии из новогоднего детства заместителя главы города Норильска по социальной политике Натальи Коростелевой, заведующей городским архивом Евгении Сидорук, художника и педагога Наталии Мороз. А директор Норильской детской художественной школы Татьяна Мозговая извлекла из семейных запасников раритетный набор ёлочных украшений производства ГДР 1970-х годов. В экспозиции представлены династия игрушечных ежей семьи краеведов Стрючковых, необычные украшения на ёлку из рыболовных снастей семьи фотографа Алексея Арлюкова, изящные дизайнерские игрушки из стекла от творческой семьи Парсовых. Свою чудесную лепту в новогоднее настроение выставки внесли начальник управления культуры Ирина Субочева, актриса Варвара Бабаянц, директор благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник, известный архитектор Михаил Волгин, директор кинотеатра «Родина» Анастасия Батова.Спецкор газеты «Заполярная правда» Ирина Даниленко, которая любит украшать ёлку подарками друзей, предоставила сувениры ручной работы от известной дудинской художницы Людмилы Гесслер, искусствоведа Анны Вараксиной, а ещё - Виктории Турдагиной, дочери знаменитого нганасанского художника Мотюмяку Турдагина. Есть и игрушки для ёлки, сделанные ребятами из 8-й школы имени Германа Титова для космонавтов «Звёздного городка».Новогоднюю выставку украшали и самодельные сувениры, привезённые из зарубежных путешествий театрально-музыкальной семьёй Натальи Павловой и Рината Гафурова. Руководитель детского фольклорного ансамбля «Казачок» Валерия Диденко не только поделилась любимыми игрушками и фотографиями, но и пришла со своими воспитанниками, поздравив гостей выставки колядками, народными песнями и забавными сценками с любимыми праздниками матушки-зимы. А Эдита Кучкина, норильчанка с 1950-х годов, принесла с собой новогоднюю открытку, которую хранит со времён Великой Отечественной войны.Все экспонаты выставлены в сияющих витринах на фоне новогодних снимков норильских фотографов. Гости, рассказав свои личные новогодние истории, поблагодарили организаторов за прекрасную идею выставки, добрую семейную атмосферу события, вернувшего норильчанам лучшие воспоминания детства. Выставка будет открыта для семейного просмотра до конца новогодних каникул.Фото Ирины Даниленко