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26 декабря 2019, 17:25



Никотиновые леденцы и жвачки запретят законом. Работа над документом начнётся уже в январе, сообщил сенатор Андрей Клишас.

Разного рода некурительные никотиновые смеси, в том числе в виде леденцов и жвачек, планируют запретить законодательно. Как сообщил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, парламентарии начнут работу над соответствующими поправками уже в январе 2020 года. Как пишет «Парламентская газета», новый бич для здоровья и сознания российских школьников — так называемые паки, конфеты и жвачки, доза никотина в которых превышает допустимую норму от 20 до 60 раз. Популярность нового дурмана среди подростков быстро растёт — подрывающую здоровье дрянь, которую некоторые популярные блогеры не стесняются рекламировать в интернете, можно приобрести в магазинах по цене 300 рублей за коробку. Употребление таких смесей приводит к тому, что у 11-13-летних юношей и девушек парализуется дыхание, они падают на улице и не могут подняться без посторонней помощи, становясь всё чаще пациентами неотложек. Совет Федерации 23 декабря выступил со спецобращением к Кабмину, в котором сенаторы попросили запретить продажу никотиновых «конфет» в России (не только в магазинах, но и в интернете), не дожидаясь принятия отдельных поправок. При этом спикер палаты регионов Валентина Матвиенко предложила опубликовать список компаний — производителей новой отравы. Уже на следующий день, 24 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил решение правительства ввести такой запрет. Фото Тимура Ханова / Парламентская газета

Просмотров:382 Разного рода некурительные никотиновые смеси, в том числе в виде леденцов и жвачек, планируют запретить законодательно. Как сообщил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, парламентарии начнут работу над соответствующими поправками уже в январе 2020 года.Как пишет «Парламентская газета», новый бич для здоровья и сознания российских школьников — так называемые паки, конфеты и жвачки, доза никотина в которых превышает допустимую норму от 20 до 60 раз. Популярность нового дурмана среди подростков быстро растёт — подрывающую здоровье дрянь, которую некоторые популярные блогеры не стесняются рекламировать в интернете, можно приобрести в магазинах по цене 300 рублей за коробку. Употребление таких смесей приводит к тому, что у 11-13-летних юношей и девушек парализуется дыхание, они падают на улице и не могут подняться без посторонней помощи, становясь всё чаще пациентами неотложек.Совет Федерации 23 декабря выступил со спецобращением к Кабмину, в котором сенаторы попросили запретить продажу никотиновых «конфет» в России (не только в магазинах, но и в интернете), не дожидаясь принятия отдельных поправок. При этом спикер палаты регионов Валентина Матвиенко предложила опубликовать список компаний — производителей новой отравы. Уже на следующий день, 24 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил решение правительства ввести такой запрет.Фото Тимура Ханова / Парламентская газета