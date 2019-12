Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42089

26 декабря 2019, 17:45



В 2020 году должны быть утверждены новые школьные стандарты.

Но есть и новые любопытные вещи. Например, на предмете «Технология» уже в начальной школе детей будут учить собирать и программировать роботов, работать с графическими и мультимедийными редакторами. На информатике ребят научат защищать информацию от компьютерных вирусов. Работать на одном из языков программирования (Школьный Алгоритмический Язык, Паскаль, Python, Java, C, C#, C++), пишет "Российская газета". На ОБЖ школьники узнают про буллинг, мошенничество в интернете и терроризм. Фото Владимира Макушкина

