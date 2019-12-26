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26 декабря 2019, 18:05



Сегодня театр открыл новогодний марафон. «Снежную королеву» зрители увидят более 30 раз.

Даже взрослых поразили страшно-смешные тролли – свита Королевы, ворон, другие персонажи, которые обрели неожиданный, фантастический внешний вид благодаря художнику Хетагу Цаболову. Он же предложил ввести в спектакль элемент кукольного театра, когда тролли играют кукольными персонажами. Получилось любопытно, считает режиссёр, и эксперимент должен понравиться зрителям. По словам Анны Бабановой, от основной канвы сказки Андерсена она не отступала: здесь также звучит история о любви и вере, основанная на конфликте тепла и холода, света и тьмы, времени и вечности. Однако от зловещей атмосферы режиссёр постаралась уйти. «Нам хотелось, чтобы получилась добрая сказка. Даже троллей, свиту Снежной королевы, я сделала добрыми и смешными», - говорит Анна Бабанова. Для создания сказочной атмосферы театр заказал кривые зеркала, которые установили в зрительском фойе, чтобы до спектакля публика могла полюбоваться отражением. «Комнаты смеха – это наше детство, современные дети в большинстве с ними не знакомы, - отмечает Бабанова. - Думаю, это должно быть интересно. До спектакля публика зарядится позитивом в фойе, а потом получит удовольствие от сказки». По традиции перед каждой сказкой ребят поздравляют Дед Мороз и сказочные герои, которые проведут с малышами конкурсы и игры. Продлится новогодний марафон до 8 января. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:100 Первые зрители уже оценили постановку главного режиссёра театра Анны Бабановой, в которой главные роли сыграли 13-летние Юлия Коваленко и Иван Хатников, а феерической Снежной королевой стала Варвара Бабаянц.Даже взрослых поразили страшно-смешные тролли – свита Королевы, ворон, другие персонажи, которые обрели неожиданный, фантастический внешний вид благодаря художнику Хетагу Цаболову. Он же предложил ввести в спектакль элемент кукольного театра, когда тролли играют кукольными персонажами. Получилось любопытно, считает режиссёр, и эксперимент должен понравиться зрителям.По словам Анны Бабановой, от основной канвы сказки Андерсена она не отступала: здесь также звучит история о любви и вере, основанная на конфликте тепла и холода, света и тьмы, времени и вечности. Однако от зловещей атмосферы режиссёр постаралась уйти.«Нам хотелось, чтобы получилась добрая сказка. Даже троллей, свиту Снежной королевы, я сделала добрыми и смешными», - говорит Анна Бабанова.Для создания сказочной атмосферы театр заказал кривые зеркала, которые установили в зрительском фойе, чтобы до спектакля публика могла полюбоваться отражением.«Комнаты смеха – это наше детство, современные дети в большинстве с ними не знакомы, - отмечает Бабанова. - Думаю, это должно быть интересно. До спектакля публика зарядится позитивом в фойе, а потом получит удовольствие от сказки».По традиции перед каждой сказкой ребят поздравляют Дед Мороз и сказочные герои, которые проведут с малышами конкурсы и игры.Продлится новогодний марафон до 8 января.Фото Дениса Кожевникова