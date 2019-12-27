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27 декабря 2019, 11:29



Полицейский Дед Мороз и казачья охрана поздравили воспитанников специальной школы-интерната.

К ребятам приехали Снегурочка - инспектор по делам несовершеннолетних, старший лейтенант полиции Инна Тихонова, Дед Мороз - участковый уполномоченный, капитан полиции Максим Литынский, представители Норильской городской казачьей охраны Олег Бондаренко и Надежда Ткачук. Сказочные герои поздравили ребят с наступающим Новым годом и пожелали, чтобы все детские мечты исполнились. Олег Бондаренко и Надежда Ткачук также присоединились к поздравлениям и пожелали безопасных каникул. На утреннике ребята прочитали стихи, спели, ответили на вопросы Деда Мороза и Снегурочки. Сказочные герои вручили воспитанникам интерната книжки-раскраски и сладкие подарки.

Просмотров:209 Норильские полицейские и представители Норильской городской казачьей охраны в рамках благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» побывали в специальной школе-интернате.К ребятам приехали Снегурочка - инспектор по делам несовершеннолетних, старший лейтенант полиции Инна Тихонова, Дед Мороз - участковый уполномоченный, капитан полиции Максим Литынский, представители Норильской городской казачьей охраны Олег Бондаренко и Надежда Ткачук.Сказочные герои поздравили ребят с наступающим Новым годом и пожелали, чтобы все детские мечты исполнились. Олег Бондаренко и Надежда Ткачук также присоединились к поздравлениям и пожелали безопасных каникул. На утреннике ребята прочитали стихи, спели, ответили на вопросы Деда Мороза и Снегурочки. Сказочные герои вручили воспитанникам интерната книжки-раскраски и сладкие подарки.