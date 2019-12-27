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27 декабря 2019, 12:07



Страховые пенсии проиндексируют на 6,6%.

В ПФР уточнили, что увеличится только страховая пенсия. Государственной это коснётся 1 апреля. Общий размер страховых пенсий будет проиндексирован на 6,6 процента. Как это предусмотрено Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Средний размер пенсии составит 16,4 тысячи рублей.

Просмотров:231 Вчера, 26 декабря, Пенсионный фонд России пояснил, что с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут пересмотрены с учётом увеличения «размеров фиксированной выплаты - 5686,25 рубля и стоимости одного пенсионного коэффициента - 93 рубля». Об этом сообщила «Российская газета».В ПФР уточнили, что увеличится только страховая пенсия. Государственной это коснётся 1 апреля.Общий размер страховых пенсий будет проиндексирован на 6,6 процента. Как это предусмотрено Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».Средний размер пенсии составит 16,4 тысячи рублей.