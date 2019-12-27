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27 декабря 2019, 12:21



11-летняя Сафия Габдуллина из кайерканской гимназии № 11 получила подарок от президента России.

Андрей Колин отметил: "Подарки были сделаны от имени президента России Владимира Путина по поручению губернатора Красноярского края Александра Усса при участии муниципалитета. Это тот случай, когда заветное желание девочек пронеслось по всей стране, было услышано - и к Новому году спортсменки получили желаемое. Мечты в Новый год должны сбываться". Фото пресс-службы администрации г. Норильска

Просмотров:261 Девочка из многодетной семьи отправила трогательное послание в администрацию Владимира Путина. Она рассказала, что вместе с сестрой хочет заниматься баскетболом, однако для этого им не хватает лишь кроссовок. Желание было услышано. В стенах родной школы в присутствии начальника управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андрея Колина и директора гимназии Нины Шпетной Сафия получила подарки из рук Деда Мороза: две пары специализированной обуви для занятий баскетболом. Пятиклассница осталась в восторге от неожиданного презента.Андрей Колин отметил: "Подарки были сделаны от имени президента России Владимира Путина по поручению губернатора Красноярского края Александра Усса при участии муниципалитета. Это тот случай, когда заветное желание девочек пронеслось по всей стране, было услышано - и к Новому году спортсменки получили желаемое. Мечты в Новый год должны сбываться".Фото пресс-службы администрации г. Норильска