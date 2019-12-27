Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42094

27 декабря 2019, 12:23



Инфляция в Красноярском крае замедлилась до 4%.

В ноябре инфляция в Красноярском крае снизилась до 4% и опустилась до среднесибирских показателей. Ещё в октябре уровень инфляции в регионе составлял 4,4%, сообщает «Сибирское агентство новостей» со ссылкой на Красноярское отделение Банка России. «Инфляцию в крае замедлили такие факторы, как расширение предложения мясной продукции, хороший урожай овощей, удешевление кредитов, укрепление рубля, а также сдержанный потребительский спрос», - пришли к выводу эксперты. В частности, в регионе стали менее стремительно расти цены на продовольственные товары. В ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года заметно подешевело мясо птицы - это связано с увеличением поставок. Дешевле красноярцам обходятся колбаса, мясные полуфабрикаты и консервы. Производители также снизили цены на свинину. В Красноярском крае замедлился рост цен на печенье, хлеб, свёклу, морковь и картофель. Тем не менее в регионе заметно подорожала рыба и другие морепродукты, кроме красной икры. Дороже стало покупать молочные продукты, пояснили в Банке России. В ноябре текущего года в регионе не стали увеличивать стоимость услуг ЖКХ, что также положительно сказалось на уровне инфляции. Этот показатель также сдерживали пониженные процентные ставки на кредиты. «Дешевле, чем год назад, в ноябре продавали телефоны, теле- и радиотовары, мелкую бытовую технику в условиях насыщенности рынка импортными товарами и укрепления рубля», - отмечают эксперты. Добавим, что годовая инфляция в России в прошлом месяце снизилась до 3,5%.

Просмотров:177 В ноябре инфляция в Красноярском крае снизилась до 4% и опустилась до среднесибирских показателей. Ещё в октябре уровень инфляции в регионе составлял 4,4%, сообщает «Сибирское агентство новостей» со ссылкой на Красноярское отделение Банка России.«Инфляцию в крае замедлили такие факторы, как расширение предложения мясной продукции, хороший урожай овощей, удешевление кредитов, укрепление рубля, а также сдержанный потребительский спрос», - пришли к выводу эксперты.В частности, в регионе стали менее стремительно расти цены на продовольственные товары. В ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года заметно подешевело мясо птицы - это связано с увеличением поставок. Дешевле красноярцам обходятся колбаса, мясные полуфабрикаты и консервы. Производители также снизили цены на свинину.В Красноярском крае замедлился рост цен на печенье, хлеб, свёклу, морковь и картофель. Тем не менее в регионе заметно подорожала рыба и другие морепродукты, кроме красной икры. Дороже стало покупать молочные продукты, пояснили в Банке России.В ноябре текущего года в регионе не стали увеличивать стоимость услуг ЖКХ, что также положительно сказалось на уровне инфляции. Этот показатель также сдерживали пониженные процентные ставки на кредиты.«Дешевле, чем год назад, в ноябре продавали телефоны, теле- и радиотовары, мелкую бытовую технику в условиях насыщенности рынка импортными товарами и укрепления рубля», - отмечают эксперты.Добавим, что годовая инфляция в России в прошлом месяце снизилась до 3,5%.