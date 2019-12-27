Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42095

27 декабря 2019, 13:08



На автодорогах Красноярского края открылось больше 100 пунктов обогрева, из которых в Норильске - 23.

В их число входят 84 стационарных, 2 мобильных и 21 подвижной пункт обогрева, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю. При этом, как пояснили в ведомстве, разница между мобильным и подвижным пунктами обогрева в том, что мобильный представляет собой палатку, а подвижной - автомобиль. И те, и другие оснащены печами и средствами для разогрева пищи. При необходимости и передвижные, и мобильные пункты направятся туда, где нужна помощь. Также ежедневно на автодороги федерального и краевого значения выходят в среднем 30 нарядов ДПС ГИБДД, которые готовы помочь замерзающим водителям. В патрульных машинах есть одеяла, медицинские аптечки и термосы с горячим питьём. В случае возникновения чрезвычайных происшествий, необходимо звонить по телефонам экстренных служб 112 и 102. Отмечается, что в Ачинском, Емельяновском, Берёзовском, Канском, Балахтинском районах, а также в Норильске организованы 23 мобильных пункта обогрева, которые будут курсировать по автодорогам для оказания помощи автоводителям.

Просмотров:242 Полиция и спасатели подготовили 107 пунктов обогрева и питания на автомобильных дорогах Красноярского края.В их число входят 84 стационарных, 2 мобильных и 21 подвижной пункт обогрева, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.При этом, как пояснили в ведомстве, разница между мобильным и подвижным пунктами обогрева в том, что мобильный представляет собой палатку, а подвижной - автомобиль. И те, и другие оснащены печами и средствами для разогрева пищи. При необходимости и передвижные, и мобильные пункты направятся туда, где нужна помощь.Также ежедневно на автодороги федерального и краевого значения выходят в среднем 30 нарядов ДПС ГИБДД, которые готовы помочь замерзающим водителям. В патрульных машинах есть одеяла, медицинские аптечки и термосы с горячим питьём.В случае возникновения чрезвычайных происшествий, необходимо звонить по телефонам экстренных служб 112 и 102.Отмечается, что в Ачинском, Емельяновском, Берёзовском, Канском, Балахтинском районах, а также в Норильске организованы 23 мобильных пункта обогрева, которые будут курсировать по автодорогам для оказания помощи автоводителям.