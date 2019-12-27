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27 декабря 2019, 14:06



Норильчанка Полина Чуприна стала победительницей межрегионального турнира по дзюдо.

«Мы были приятно удивлены результату Полины. Она продемонстрировала хорошую борьбу, стойкий характер и заслуженно победила. Безусловно, нам есть над чем работать и к чему стремиться: в будущем году у нас важные старты», - отметил Данис Манашов. Фото участников соревнований

Просмотров:201 Предновогодние соревнования среди юниорок и юниоров прошли в Омске с участием более 200 дзюдоистов из Урала и Сибири. Норильскую делегацию на турнире представляла воспитанница спортивной школы № 5 Полина Чуприна (тренер Данис Манашов) и заняла первое место в весовой категории 70 кг. Следующие выездные состязания, в которых примет участие спортсменка, пройдут в феврале.«Мы были приятно удивлены результату Полины. Она продемонстрировала хорошую борьбу, стойкий характер и заслуженно победила. Безусловно, нам есть над чем работать и к чему стремиться: в будущем году у нас важные старты», - отметил Данис Манашов.Фото участников соревнований