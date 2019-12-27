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27 декабря 2019, 14:17



На развитие системы образования в Красноярском крае потрачено в этом году 62 миллиарда рублей.

Около 77% от этой суммы пошло на дошкольное, общее и дополнительное образование, 11% – на профессиональное образование и 10,5% – на государственную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2019 году создано 2 045 новых мест в садиках за счёт строительства, ещё 311 – за счёт негосударственного сектора. Введено 3 375 мест для школьников благодаря строительству шести новых школ в Красноярске и районах края. Всего в этом году в регионе построено 15 школ и детских садов, отремонтировано 12 спортивных залов в сельских территориях, обновлён школьный автопарк. «Мы запустили проект для ранней профориентации школьников «Билет в будущее», успешно провели региональные чемпионаты «Абилимпикс» и «Молодые профессионалы». Также реализован проект улучшения математической и естественнонаучной подготовки учащихся. Выросло число специализированных классов. Сейчас в 11 городах на базе 35 школ создано 117 специализированных классов математической, естественнонаучной и инженерно-технологической направленности. Выпускники этих классов показывают высокие результаты на итоговой аттестации и продолжают обучаться в вузах по соответствующим специальностям», – отметила министр образования Красноярского края Светлана Маковская. В рамках госпрограммы «Доступная среда» более 13,6 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов получили 13 образовательных учреждений для создания безбарьерной среды. На сегодняшний день в крае созданы условия для получения образования детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 457 школах, детских садах и организациях дополнительного образования. За 2019 год 492 ребёнка приняли участие в 98 всероссийских и международных мероприятиях. Половина из них стала абсолютными победителями или призёрами соревнований. За высокие достижения в учёбе, спорте и творчестве 35 школьников, 28 студентов колледжей и техникумов, а также 33 студента вузов в 2019 году получали стипендию губернатора Красноярского края. На обеспечение школьников бесплатными учебниками из краевого бюджета было выделено 507,6 миллиона рублей. На эти деньги закупили более миллиона экземпляров книг. Для предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 2019 году было выделено 1,2 миллиарда рублей, в том числе более 900 миллионов рублей – средства краевого бюджета. До конца года планируется обеспечить жилыми помещениями 766 человек. Работа в этом направлении продолжится и в 2020 году. Светлана Маковская поделилась планами на предстоящий период. «В 2020 году в сельских территориях на базе 42 школ откроются центры – «Точки роста», оснащённые современным оборудованием. Центры предназначены для повышения качества подготовки школьников и развития у них современных технологических и гуманитарных навыков. Для ребят оборудуют кабинеты технологии, информатики, ОБЖ и проектную площадку для занятий шахматами, медиатехнологиями и коворкингом. В Норильске также откроется IT-клуб – современный центр для цифрового образования детей. В рамках нацпроекта «Образование» 101 школа в крае получит новейшее компьютерное оборудование. Это позволит обеспечить цифровизацию образовательного процесса», – сообщила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

Просмотров:182 Об этом сообщила министр образования региона Светлана Маковская, подводя итоги работы министерства за год.Около 77% от этой суммы пошло на дошкольное, общее и дополнительное образование, 11% – на профессиональное образование и 10,5% – на государственную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.В 2019 году создано 2 045 новых мест в садиках за счёт строительства, ещё 311 – за счёт негосударственного сектора. Введено 3 375 мест для школьников благодаря строительству шести новых школ в Красноярске и районах края. Всего в этом году в регионе построено 15 школ и детских садов, отремонтировано 12 спортивных залов в сельских территориях, обновлён школьный автопарк.«Мы запустили проект для ранней профориентации школьников «Билет в будущее», успешно провели региональные чемпионаты «Абилимпикс» и «Молодые профессионалы». Также реализован проект улучшения математической и естественнонаучной подготовки учащихся. Выросло число специализированных классов. Сейчас в 11 городах на базе 35 школ создано 117 специализированных классов математической, естественнонаучной и инженерно-технологической направленности. Выпускники этих классов показывают высокие результаты на итоговой аттестации и продолжают обучаться в вузах по соответствующим специальностям», – отметила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.В рамках госпрограммы «Доступная среда» более 13,6 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов получили 13 образовательных учреждений для создания безбарьерной среды. На сегодняшний день в крае созданы условия для получения образования детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 457 школах, детских садах и организациях дополнительного образования.За 2019 год 492 ребёнка приняли участие в 98 всероссийских и международных мероприятиях. Половина из них стала абсолютными победителями или призёрами соревнований. За высокие достижения в учёбе, спорте и творчестве 35 школьников, 28 студентов колледжей и техникумов, а также 33 студента вузов в 2019 году получали стипендию губернатора Красноярского края.На обеспечение школьников бесплатными учебниками из краевого бюджета было выделено 507,6 миллиона рублей. На эти деньги закупили более миллиона экземпляров книг.Для предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 2019 году было выделено 1,2 миллиарда рублей, в том числе более 900 миллионов рублей – средства краевого бюджета. До конца года планируется обеспечить жилыми помещениями 766 человек.Работа в этом направлении продолжится и в 2020 году. Светлана Маковская поделилась планами на предстоящий период.«В 2020 году в сельских территориях на базе 42 школ откроются центры – «Точки роста», оснащённые современным оборудованием. Центры предназначены для повышения качества подготовки школьников и развития у них современных технологических и гуманитарных навыков. Для ребят оборудуют кабинеты технологии, информатики, ОБЖ и проектную площадку для занятий шахматами,медиатехнологиями и коворкингом.В Норильске также откроется IT-клуб – современный центр для цифрового образования детей. В рамках нацпроекта «Образование» 101 школа в крае получит новейшее компьютерное оборудование. Это позволит обеспечить цифровизацию образовательного процесса», – сообщила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.