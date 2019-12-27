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27 декабря 2019, 14:21



Игрок МФК «Норильский никель» Данил Кутузов из-за травмы выбыл до конца сезона.

23 декабря игрока обследовали. Самые страшные опасения подтвердились. «К глубочайшему сожалению, у Данила Кутузова диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава», - говорится в заявлении пресс-службы МФК «Норильский никель». Также на официальном сайте клуба приводятся слова врача команды Антона Мережина: «Причина и механизм травмы являются классическими при бесконтактном получении подобного рода повреждения. То есть происходит ротация в коленном суставе при фиксированной опоре на ногу. В ближайшее время планируется проведение операции в одной из лучших клиник Москвы. Сроки восстановления при разрыве «крестов» - от шести до восьми месяцев после проведения операции», - отметил специалист. Добавим, что 32-летний Данил Кутузов, играющий на позиции защитника, перешёл в стан норильчан летом 2017 года. В текущем сезоне Суперлиги он провел 15 матчей, в которых забил семь мячей. Также напомним, что сегодня, 27 декабря, «Норильский никель» на выезде проведёт ответный матч 1/4 финала Кубка России против «КПРФ». Первая игра в Норильске завершилась со счётом 3:2 в пользу москвичей. Встреча пройдёт в подмосковном Климовске, начало - в 23.30 (время норильское). Прямая трансляция матча будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube. Фото mfcnornik.ru

Просмотров:196 По сообщению пресс-службы заполярного клуба, повреждение, полученное Кутузовым 21 декабря в ходе первой встречи двухматчевого противостояния против «Газпром-Югры», оказалось серьёзным.23 декабря игрока обследовали. Самые страшные опасения подтвердились.«К глубочайшему сожалению, у Данила Кутузова диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава», - говорится в заявлении пресс-службы МФК «Норильский никель».Также на официальном сайте клуба приводятся слова врача команды Антона Мережина:«Причина и механизм травмы являются классическими при бесконтактном получении подобного рода повреждения. То есть происходит ротация в коленном суставе при фиксированной опоре на ногу. В ближайшее время планируется проведение операции в одной из лучших клиник Москвы. Сроки восстановления при разрыве «крестов» - от шести до восьми месяцев после проведения операции», - отметил специалист.Добавим, что 32-летний Данил Кутузов, играющий на позиции защитника, перешёл в стан норильчан летом 2017 года. В текущем сезоне Суперлиги он провел 15 матчей, в которых забил семь мячей.Также напомним, что сегодня, 27 декабря, «Норильский никель» на выезде проведёт ответный матч 1/4 финала Кубка России против «КПРФ». Первая игра в Норильске завершилась со счётом 3:2 в пользу москвичей. Встреча пройдёт в подмосковном Климовске, начало - в 23.30 (время норильское). Прямая трансляция матча будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube.Фото mfcnornik.ru