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27 декабря 2019, 16:07



На Таймыре завершился ремонт ледозащитной дамбы.

Специалисты восстановили геометрические характеристики ледозащитной дамбы, отремонтировали верховой откос, подсыпали гребень ГТС, взамен существующих разрушенных деревянных переездов установили водопропускные трубы. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения проводился с 2018 года. Общий объём финансирования составил 73,29 млн рублей, сообщили в региональном министерстве экологии и рационального природопользования. В результате от возможного затопления защищено 168 жителей села Хатанга. Предотвращенный ущерб составляет 189,7 млн рублей. «Более 30 лет защитную дамбу не ремонтировали. Объект требовал скорейшего ремонта, поскольку находился в аварийном состоянии. При разрушении защитного сооружения в зоне предполагаемого затопления могли бы оказаться люди, жилые дома. В следующем году планируется завершить ремонт верхней плотины инженерной защиты в Минусинске. В планах также приступить к модернизации дамб в Ермаковском и Шарыповском районах», – рассказала заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Ольга Чернышева. Фото: хатанга.рф

Просмотров:185 Гидротехническое сооружение (ГТС) расположено в 210 км от устья реки Хатанги вдоль северной окраины одноимённого села. Дамбу построили в 1985 году для защиты жителей Хатанги от затопления и разрушений. Капитальный ремонт ГТС не проводился.Специалисты восстановили геометрические характеристики ледозащитной дамбы, отремонтировали верховой откос, подсыпали гребень ГТС, взамен существующих разрушенных деревянных переездов установили водопропускные трубы.Капитальный ремонт гидротехнического сооружения проводился с 2018 года. Общий объём финансирования составил 73,29 млн рублей, сообщили в региональном министерстве экологии и рационального природопользования.В результате от возможного затопления защищено 168 жителей села Хатанга. Предотвращенный ущерб составляет 189,7 млн рублей.«Более 30 лет защитную дамбу не ремонтировали. Объект требовал скорейшего ремонта, поскольку находился в аварийном состоянии. При разрушении защитного сооружения в зоне предполагаемого затопления могли бы оказаться люди, жилые дома. В следующем году планируется завершить ремонт верхней плотины инженерной защиты в Минусинске. В планах также приступить к модернизации дамб в Ермаковском и Шарыповском районах», – рассказала заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Ольга Чернышева.Фото: хатанга.рф