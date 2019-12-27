Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42100

27 декабря 2019, 16:11



Внимание: требуется помощь очевидцев ДТП.

Сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 102.

Просмотров:211 Во вторник, 24 декабря 2019 года около 18 часов, на пешеходном переходе в районе Ленинского проспекта, 28, произошло ДТП. Неустановленный автомобиль совершил наезд на 45-летнюю норильчанку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия. Женщина получила ушибы различной степени тяжести и сейчас находится на амбулаторном лечении.Сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 102.