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27 декабря 2019, 16:17



Сегодня в Норильске прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню спасателя.

Заслуженные награды - благодарственные письма и почётные грамоты - сотрудникам управления ГО и ЧС вручил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов Дмитрий Карасёв. Он отметил спасателей города за личную инициативу, образцовое выполнение служебных обязанностей и личный вклад в решение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. «Вы каждый день демонстрируете безупречный профессионализм при исполнении служебного долга. Всех вас объединяет одно - мужественная и благородная профессия, которая заслуженно является одной из самых уважаемых», - отметил Дмитрий Карасёв. Кроме того, награды от имени главы города Норильска получили и сотрудники 7-го отряда Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю. За мастерство и ответственное отношение к службе, за спасение людей из чрезвычайных ситуаций пожарных наградили почётными грамотами и благодарственными письмами. Фото: норильск.рф

Просмотров:318 Заслуженные награды - благодарственные письма и почётные грамоты - сотрудникам управления ГО и ЧС вручил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов Дмитрий Карасёв. Он отметил спасателей города за личную инициативу, образцовое выполнение служебных обязанностей и личный вклад в решение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.«Вы каждый день демонстрируете безупречный профессионализм при исполнении служебного долга. Всех вас объединяет одно - мужественная и благородная профессия, которая заслуженно является одной из самых уважаемых», - отметил Дмитрий Карасёв.Кроме того, награды от имени главы города Норильска получили и сотрудники 7-го отряда Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю. За мастерство и ответственное отношение к службе, за спасение людей из чрезвычайных ситуаций пожарных наградили почётными грамотами и благодарственными письмами.Фото: норильск.рф