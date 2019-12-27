Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42102

27 декабря 2019, 16:21



Пособие в 322 тысячи рублей будут получать женщины по беременности и родам.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет вырастет почти до 28 тысяч рублей. В 2019-м он составлял 26 тысяч. С 1 января материнский капитал увеличится с 453 до 466 тысяч 617 рублей. Программа действует в России с 2007 года и продлится до 2021-го. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на общее финансирование программы, в том числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года. До 2016-го маткапитал ежегодно индексировался с учётом инфляции. В декабре 2016 года был подписал закон, приостанавливающий индексацию до 1 января 2020-го. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:217 С 1 января максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится до 322 тысяч рублей. В 2019-м максимальные выплаты составили чуть более 300 тысяч рублей.Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет вырастет почти до 28 тысяч рублей. В 2019-м он составлял 26 тысяч.С 1 января материнский капитал увеличится с 453 до 466 тысяч 617 рублей. Программа действует в России с 2007 года и продлится до 2021-го.В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на общее финансирование программы, в том числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года. До 2016-го маткапитал ежегодно индексировался с учётом инфляции. В декабре 2016 года был подписал закон, приостанавливающий индексацию до 1 января 2020-го.Фото Дениса Кожевникова