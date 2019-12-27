Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42103

27 декабря 2019, 16:22



У осуждённых появится больше возможностей для трудоустройства.

Администрация организации, в которой работают осуждённые, будет предоставлять общежития для проживания, а также оказывать содействие исправительному центру и колонии-поселению в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осуждённых.

Просмотров:169 С 1 января филиалы колоний-поселений и исправительных центров можно будет открывать при крупных предприятиях, чтобы обеспечить осуждённых работой.Администрация организации, в которой работают осуждённые, будет предоставлять общежития для проживания, а также оказывать содействие исправительному центру и колонии-поселению в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осуждённых.