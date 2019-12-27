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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:39 Волонтёры поздравили ребятишек в центре «Виктория» и детской больнице.
16:22 У осуждённых появится больше возможностей для трудоустройства.
16:21 Пособие в 322 тысячи рублей будут получать женщины по беременности и родам.
16:17 Сегодня в Норильске прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню спасателя.
16:11 Внимание: требуется помощь очевидцев ДТП.
16:07 На Таймыре завершился ремонт ледозащитной дамбы.
14:21 Игрок МФК «Норильский никель» Данил Кутузов из-за травмы выбыл до конца сезона.
14:17 На развитие системы образования в Красноярском крае потрачено в этом году 62 миллиарда рублей.
14:06 Норильчанка Полина Чуприна стала победительницей межрегионального турнира по дзюдо.
13:08 На автодорогах Красноярского края открылось больше 100 пунктов обогрева, из которых в Норильске - 23.
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