Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42104

27 декабря 2019, 16:39



Волонтёры поздравили ребятишек в центре «Виктория» и детской больнице.

Идея поздравить детей-инвалидов и с ОВЗ, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации пришла Роберту, а супруга его, не задумываясь, поддержала. Узнали о потребностях ребятишек, купили необходимое и отправились сначала в реабилитационный центр «Виктория», а потом - в городскую детскую больницу. Для ребятни появление гостей стало приятной неожиданностью. Одни оторопели и потеряли дар речи, другие хотели потрогать и подержать их за руки, только самые маленькие испугались незнакомцев. Один из способов реабилитации подопечных центра «Виктория» - это различные занятия творчеством и игротерапия, а потому всевозможные канцелярские принадлежности, альбомы, фломастеры, карандаши, цветная бумага и картон, клей, а также настольные игры оказались как нельзя кстати. Ребятня, которая находится в детской больнице, была рада сладостям. Конфеты, печенье и фрукты были встречены с восторгом, а пожелания хорошего Нового года - выслушаны с большим вниманием. Фото из архива семьи

Просмотров:184 В роли новогодних волшебников выступили Мадонна Казиева и Роберт Дузкаев, супруги. Женщина в обычной жизни инспектор по делам несовершеннолетних, а мужчина - индивидуальный предприниматель.Идея поздравить детей-инвалидов и с ОВЗ, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации пришла Роберту, а супруга его, не задумываясь, поддержала. Узнали о потребностях ребятишек, купили необходимое и отправились сначала в реабилитационный центр «Виктория», а потом - в городскую детскую больницу. Для ребятни появление гостей стало приятной неожиданностью. Одни оторопели и потеряли дар речи, другие хотели потрогать и подержать их за руки, только самые маленькие испугались незнакомцев.Один из способов реабилитации подопечных центра «Виктория» - это различные занятия творчеством и игротерапия, а потому всевозможные канцелярские принадлежности, альбомы, фломастеры, карандаши, цветная бумага и картон, клей, а также настольные игры оказались как нельзя кстати. Ребятня, которая находится в детской больнице, была рада сладостям. Конфеты, печенье и фрукты были встречены с восторгом, а пожелания хорошего Нового года - выслушаны с большим вниманием.Фото из архива семьи