Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42105

28 декабря 2019, 15:56



Из-за транспортного коллапса автобус №17 временно к «Арктике» не едет.

Сейчас автобусы 17 маршрута не подъезжают ко Дворцу спорта «Арктика», конечная остановка – «Гвардейская площадь». Такая ситуация, очевидно, сохранится до окончания периода новогодних представлений. Администрация города Норильска убедительно просит автомобилистов думать о других участниках движения и не парковаться на автобусных остановках. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:152 Схема движения изменена из-за того, что ко Дворцу спорта на новогодние ледовые представления съезжаются десятки машин, перегораживая путь для пассажирских автобусов.Сейчас автобусы 17 маршрута не подъезжают ко Дворцу спорта «Арктика», конечная остановка – «Гвардейская площадь». Такая ситуация, очевидно, сохранится до окончания периода новогодних представлений.Администрация города Норильска убедительно просит автомобилистов думать о других участниках движения и не парковаться на автобусных остановках.Фото Дениса Кожевникова