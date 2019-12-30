Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42106

30 декабря 2019, 11:20



Административная комиссия напоминает о правилах соблюдения тишины.



Просмотров:312 «Уважаемые жители Норильска, в преддверии праздничных дней, напоминает вам о соблюдении тишины и покоя окружающих в ночное время в период с 22 часов до 9 часов, а также о запрете на проведение ремонтных работ, сопровождающихся нарушением тишины в период с 22 часов до 9 часов и в воскресенье в период с 9 часов до 22 часов. Будьте взаимовежливы, не нарушайте тишину и покой своих соседей, - призывают члены административной комиссии. - С наступающим Новым годом!»