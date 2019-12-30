Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42107

30 декабря 2019, 11:32



Свободное рыболовство: с 1 января вступает в силу новый закон.

Будет введён запрет на ловлю рыбы сетями (кроме коренных народов Дальнего Востока, Сибири и Севера) и электроудочками, а также введены ограничения на подводную охоту.

Просмотров:379 Он закрепит право граждан на свободное и бесплатное любительское рыболовство на водных объектах общего пользования за исключением случаев, предусмотренных законодательством.Будет введён запрет на ловлю рыбы сетями (кроме коренных народов Дальнего Востока, Сибири и Севера) и электроудочками, а также введены ограничения на подводную охоту.