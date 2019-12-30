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30 декабря 2019, 11:38



Синод Русской православной церкви разрешил крестить детей под именами иностранных святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей.

Комиссия Синода отметила, что теперь детей можно крестить под созвучными именами «не национального звучания», например, Иоанн - Джон, Иоанна - Жанна. В комментарии к решению Синода указано, что традиция выбора имени по святцам, сложившаяся в РПЦ, не всегда учитывает многообразие традиций и практик, которые сложились в других поместных православных церквях. Это связано в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской церкви не содержит имён всех прославленных поместными церквями святых. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:261 Об этом сообщается в журналах заседания Синода, опубликованных на сайте Русской православной церкви.Комиссия Синода отметила, что теперь детей можно крестить под созвучными именами «не национального звучания», например, Иоанн - Джон, Иоанна - Жанна.В комментарии к решению Синода указано, что традиция выбора имени по святцам, сложившаяся в РПЦ, не всегда учитывает многообразие традиций и практик, которые сложились в других поместных православных церквях. Это связано в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской церкви не содержит имён всех прославленных поместными церквями святых.Фото Дениса Кожевникова