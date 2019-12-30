Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42110

30 декабря 2019, 11:52



Транссибирский арт-фестиваль в Красноярском крае стартует в Норильске.

Красноярская часть большого музыкального форума откроется в заполярном Норильске, где 24 марта выступит Diamond Trio из Израиля. В его составе – единственный в мире дуэт близнецов-кларнетистов, победителей нескольких музыкальных конкурсов камерной музыки Даниэля и Александра Гурфинкелей, а также пианистка Сильвия Патру, лауреат нескольких международных конкурсов. Норильчане познакомятся с шедеврами мирового музыкального наследия: сочинениями Феликса Мендельсона, Джоаккино Россини, Никколо Паганини, Камиля Сен-Санса, Жоржа Бизе и других классиков. Транссибирский арт-фестиваль – российский форум, задуманный, основанный и возглавляемый выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным. Имя Транссибирской магистрали, которое легло в основу названия фестиваля, отражает не только идею соединения культур Востока и Запада, но и объединения в единую творческую магистраль множества российских городов, таких как Новосибирск, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Санкт-Петербург и Москва, а также Бельгию, США, Израиль, Японию, Австрию, Францию, Германию и Южную Корею. Красноярск по количеству концертных программ является вторым городом России после Новосибирска в маршруте фестиваля. Фото krasfil.ru

Просмотров:273 В 2020 году в шестой раз маршрут Транссибирского арт-фестиваля пройдёт через Красноярский край, где состоятся семь фестивальных концертов. Об этом сообщается на официальном портале регионального правительства.Красноярская часть большого музыкального форума откроется в заполярном Норильске, где 24 марта выступит Diamond Trio из Израиля. В его составе – единственный в мире дуэт близнецов-кларнетистов, победителей нескольких музыкальных конкурсов камерной музыки Даниэля и Александра Гурфинкелей, а также пианистка Сильвия Патру, лауреат нескольких международных конкурсов. Норильчане познакомятся с шедеврами мирового музыкального наследия: сочинениями Феликса Мендельсона, Джоаккино Россини, Никколо Паганини, Камиля Сен-Санса, Жоржа Бизе и других классиков.Транссибирский арт-фестиваль – российский форум, задуманный, основанный и возглавляемый выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным. Имя Транссибирской магистрали, которое легло в основу названия фестиваля, отражает не только идею соединения культур Востока и Запада, но и объединения в единую творческую магистраль множества российских городов, таких как Новосибирск, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Санкт-Петербург и Москва, а также Бельгию, США, Израиль, Японию, Австрию, Францию, Германию и Южную Корею. Красноярск по количеству концертных программ является вторым городом России после Новосибирска в маршруте фестиваля.Фото krasfil.ru