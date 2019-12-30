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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:22 Зарифа Фролочкина – преподаватель года - 2019. Подведены итоги краевого конкурса профессионального мастерства преподавателей детских школ искусств.
16:18 В обновлённом Культурно-досуговом центре имени В. Высоцкого детворе подарили 14 представлений необычной новогодней сказки.
15:51 Норильские греки устроили традиционную рождественскую ёлку для детей.
15:34 В праздничные дни о нарушении графиков вывоза мусора можно звонить региональным операторам.
13:22 «Норильский никель» одерживает волевую победу и выходит в полуфинал Кубка России по мини-футболу.
13:16 В каникулы мусор в Норильске будет вывозиться ежедневно.
11:52 Транссибирский арт-фестиваль в Красноярском крае стартует в Норильске.
11:38 Синод Русской православной церкви разрешил крестить детей под именами иностранных святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей.
11:32 Свободное рыболовство: с 1 января вступает в силу новый закон.
11:20 Административная комиссия напоминает о правилах соблюдения тишины.
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