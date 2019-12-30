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30 декабря 2019, 13:16



В каникулы мусор в Норильске будет вывозиться ежедневно.

Также готовы к непогоде дорожные службы, которые в случае необходимости будут чистить трассы и дворы в круглосуточном режиме. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:385 Все службы города готовы к новогодним каникулам. «РостТех» заверил о том, что вывоз мусора будет производиться по графику, то есть ежедневно.Также готовы к непогоде дорожные службы, которые в случае необходимости будут чистить трассы и дворы в круглосуточном режиме.Фото Дениса Кожевникова